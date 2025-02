La star des réseaux et coach de Naomi Osaka est un accroc au travail. Malgré toutes ses acti­vités, il parvient encore à trouver du temps pour écrire. Son dernier ouvrage va sortir bientôt. Son titre : « Champion Mindset : Coach Yourself To Win At Life ». En gros, en fran­çais cela donne : « L’état d’es­prit d’un cham­pion : Coachez‐vous pour réussir dans la vie »

Et voici un petit résumé du prin­cipal intéressé.

« 30 ans. C’est le temps qu’il m’a fallu pour devenir l’en­traî­neur que je suis aujourd’hui. Les cham­pions d’en­traî­ne­ment m’ont appris une chose – La plus grande victoire est celle que vous gagnez sur vous‐même. Au fil des ans, beau­coup d’entre vous, joueurs et non‐joueurs, m’ont demandé des conseils sur le déve­lop­pe­ment de l’état d’es­prit néces­saire pour réussir. J’ai donc commencé à écrire. Aujourd’hui, je partage tout ce que j’ai appris dans un livre. Ça s’ap­pelle : L’état d’es­prit des cham­pions. Et c’est un guide pour vous aider à surmonter vos peurs, à renforcer votre confiance et à atteindre votre plein poten­tiel à la fois sur et en dehors du terrain »