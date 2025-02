S’exprimant sur son retour et la bonne période qu’elle est en train de vivre lors de l’en­re­gis­tre­ment du podcast Tennis Insider Club, la cham­pionne espa­gnole a aussi évoqué le rôle fonda­mental exercé par deux cham­pions sur son évolu­tion mentale.

« C’est vrai, parfois je regarde Alcaraz et Sinner comme une source d’ins­pi­ra­tion parce qu’ils gèrent bien la pres­sion, surtout Carlitos. C’est incroyable. Il sourit tout le temps. Même si le score est de 5–5, il parvient à sourire, comment est‐ce possible ? Je pense que Jannik et Carlitos se ressemblent beau­coup. Je crois vrai­ment que cela doit être une source d’ins­pi­ra­tion pour nous car gérer la pres­sion comme ça, c’est la bonne méthode pour être effi­cace et performant. »