S’imposer dans l’un des quatre tour­nois du Grand Chelem est sûre­ment l’un des plus impor­tants accom­plis­se­ment dans la carrière d’un joueur ou d’une joueuse.

Après cela, certains ressentent comme un vide dans leurs objec­tifs. Ce fut la situa­tion de Dominic Thiem, après son sacre à l’US Open 2020, et avant sa terrible bles­sure au poignet.

Dans un entre­tien accordé à Eurosport, après avoir confié qu’elle pour­rait prendre sa retraite très jeune, Paula Badosa a donné son senti­ment si elle venait à triom­pher en Grand Chelem.

« Je peux comprendre que les gens perdent leur moti­va­tion une fois qu’ils y parviennent, on peut se retrouver vide. Je ne sais pas si je pour­rais être comme Thiem, je ne pense pas, j’aime trop le tennis et je ne pense pas que cela chan­gera un jour. Peut‐être que j’ai ressenti le vide après avoir tout donné, mais je me connais assez bien. Je serais proba­ble­ment la personne la plus heureuse du monde et j’irais aux Maldives pendant deux mois pour fêter ça, mais… tous ceux qui me connaissent savent que le lende­main, je pense­rais déjà à gagner le deuxième. Les gens avec mon carac­tère n’en ont jamais assez, c’est diffi­cile de nous changer. »