Paula Badosa se libère peu à peu du stress de sa vie de championne.

Récemment elle a livré deux gros entre­tiens auprès de médias espa­gnols reconnus. Elle a notam­ment été ques­tionnée sur le sujet toujours d’ac­tua­lité de la parité entre les hommes et les femmes dans le monde du sport.

Sa réponse ne devrait pas satis­faire tout le monde mais elle a le mérite d’être réaliste.

« J’ai toujours été très claire : nous sommes ce que nous géné­rons, quel que soit notre sexe. Il y a peut‐être des diffé­rences, mais c’est parce que le tennis masculin génère plus que le tennis féminin, tout comme dans le monde de la mode par exemple, où l’in­verse se produit entre les modèles mascu­lins et fémi­nins. Dans le sport que je pratique, c’est en fait beau­coup plus égali­taire que dans d’autres, et cela ne me dérange pas si les meilleurs joueurs de tennis obtiennent ce qu’ils méritent. »