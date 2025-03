« Ces six derniers mois, j’ai eu à plusieurs reprises des pensées suici­daires. Je voulais aban­donner le tennis et quitter ce monde », a récem­ment avoué l’Argentin et actuel 135e mondial, Federico Gomez, dans un témoi­gnage poignant.

La 10e joueuse mondiale, Paula Badosa, qui a connu des problèmes de santé mentale au début de sa carrière, a apporté son soutien à son « confrère » dans son story Instagram.

« Fede Gomez, cela me fait très mal d’en­tendre ces mots, dans lesquels je me recon­nais. Beaucoup d’en­cou­ra­ge­ment et de force. Tu es très coura­geux. Rappeles‐toi : ’ la tempête ne dure pas éter­nel­le­ment, le soleil sort toujours et, quand il sort, il est plus fort que jamais’. »

Buen mensaje este de Paula Badosa a Fede Gómez. pic.twitter.com/27pwrFB8hw — Marcos Zugasti (@marcos_z) March 2, 2025

Un message qui ne devrait pas laisser Federico Gomez insensible.