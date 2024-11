Si une pluie d’hom­mages avait déjà eu lieu au moment de l’an­nonce de Rafael Nadal le 10 octobre dernier concer­nant sa retraite à venir, ce n’est peut‐être rien comparé à ce qui attend le cham­pion espa­gnol cette semaine à Malaga.

Alors qu’il a été choisi par son capi­taine, David Ferrer, pour affronter Botic Van De Zandschulp, ce mardi à partir de 17 heures, en match d’ou­ver­ture face aux Pays‐Bas à l’oc­ca­sion des quarts de finale de la Coupe Davis, Rafa a reçu un très bel hommage de la part de sa compa­triote, Paula Badosa.

"What would @RafaelNadal do?"



Paula Badosa looks up to her idol.



pic.twitter.com/sANqlS98U9