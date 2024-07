Lors d’une inter­view accordée à La Vanguardia, Paula Badosa a répondu aux critiques selon elle tota­le­ment injus­ti­fiées sur son couple avec Stefanos Tsitsipas.

‘Les critiques ne sont jamais faciles à gérer, même si elles sont parfois amusantes car les gens ne se rendent pas compte que nous sommes deux personnes qui partagent la même passion. Parfois, en plus de nous entraîner sépa­ré­ment, nous nous entraî­nons aussi ensemble, ce qui fait qu’au final, nous nous entraî­nons autant, voire plus, que n’im­porte qui d’autre. Je compren­drais mieux ce reproche de distrac­tion s’il s’agis­sait d’une personne d’un autre monde, mais s’agis­sant de deux athlètes avec un objectif très clair, je pense que les gens ne savent même pas ce qu’ils jugent. Personnellement, ce qui me dérange le plus, c’est que les gens parlent de la réalité des autres. Je peux comprendre que l’on critique mon côté profes­sionnel, mon tennis, le fait que je gagne ou que je perde, mais lier cela à quelque chose de personnel me semble irrespectueux. »