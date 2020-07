Anastasia Pavlyuchenkova est une joueuse qui aime dire ce qu’elle pense. Invitée de l’émission « Tennis Legends » sur Eurosport, la Russe de 28 ans (30e) s’est exprimée sur le manque d’unité au sein du circuit féminin. Un aspect qu’elle regrette : « J’ai l’impression que les hommes ont toujours été plus unis. J’entends ou je vois toujours Rafa, Roger et Novak agir pour le circuit. Chez les filles, aucune voix ne s’élève. J’adorerais en voir plus, non seulement pour avoir un circuit WTA et ATP unifié, mais au moins au sein de la WTA j’aimerais que nos meilleures joueuses comme Serena Williams s’expriment, se fassent entendre. Ce sont des joueuses comme elle qui peuvent avoir un réel impact. Je ne pense pas qu’une joueuse du Top 50 puisse faire de grand changement. Je ne crois pas en ça. »