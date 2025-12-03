Récemment apparu en train de taper la balle, à cloche‐pied, botte ortho­pé­dique au pied, alors qu’il a été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune a inquiété certains de ses pairs, et notam­ment Jessica Pegula.

« Je le regar­dais et je me disais : ‘Ne te blesse pas encore plus.’ C’est ce que je ressen­tais. Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est un peu trop tôt.’ Je ne suis évidem­ment pas médecin, mais peut‐être qu’il devrait se calmer un peu ? », a déclaré la 6e joueuse mondiale dans le dernier épisode du podcast « The Player’s Box », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.