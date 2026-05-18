Jusqu’à leur séparation l’été dernier, Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa formaient l’un des couples les plus emblématiques du circuit.
Lors d’une interview accordée à El País, dont les propos sont relayés par 20 Minutes, l’entraîneur de la joueuse espagnole, Pol Toledo, a évoqué les coulisses parfois compliquées de cette relation très exposée médiatiquement.
« Ils formaient un beau couple, mais pour lui, c’était un fardeau. Il en faisait trop. Les photos incessantes, les réseaux sociaux et toute cette attention médiatique l’ont affecté petit à petit. Même s’il disait qu’il aimait ça, ça s’accumulait en lui. Il a toujours eu du mal à accepter que Paula brille plus que lui dans la relation. Paula a dû supporter certaines choses… »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 13:53