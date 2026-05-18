Jusqu’à leur sépa­ra­tion l’été dernier, Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa formaient l’un des couples les plus emblé­ma­tiques du circuit.

Lors d’une inter­view accordée à El País, dont les propos sont relayés par 20 Minutes, l’en­traî­neur de la joueuse espa­gnole, Pol Toledo, a évoqué les coulisses parfois compli­quées de cette rela­tion très exposée médiatiquement.

« Ils formaient un beau couple, mais pour lui, c’était un fardeau. Il en faisait trop. Les photos inces­santes, les réseaux sociaux et toute cette atten­tion média­tique l’ont affecté petit à petit. Même s’il disait qu’il aimait ça, ça s’ac­cu­mu­lait en lui. Il a toujours eu du mal à accepter que Paula brille plus que lui dans la rela­tion. Paula a dû supporter certaines choses… »