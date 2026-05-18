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Pol Toledo, coach de Badosa : « Stefanos Tsitsipas a toujours eu du mal à accepter que Paula brille plus que lui dans la relation »

Par
Baptiste Mulatier
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Jusqu’à leur sépa­ra­tion l’été dernier, Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa formaient l’un des couples les plus emblé­ma­tiques du circuit.

Lors d’une inter­view accordée à El País, dont les propos sont relayés par 20 Minutes, l’en­traî­neur de la joueuse espa­gnole, Pol Toledo, a évoqué les coulisses parfois compli­quées de cette rela­tion très exposée médiatiquement.

« Ils formaient un beau couple, mais pour lui, c’était un fardeau. Il en faisait trop. Les photos inces­santes, les réseaux sociaux et toute cette atten­tion média­tique l’ont affecté petit à petit. Même s’il disait qu’il aimait ça, ça s’ac­cu­mu­lait en lui. Il a toujours eu du mal à accepter que Paula brille plus que lui dans la rela­tion. Paula a dû supporter certaines choses… »

Publié le lundi 18 mai 2026 à 13:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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