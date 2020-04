Dirk Hordoff n’a pas sa langue dans la poche. Le vice-président de la fédération allemande avait déjà fait parler de lui en critiquant le choix de Roland-Garros de décaler son édition 2020 en septembre. Interrogé par Stats Perfomr et relayé par As, il blâme désormais Roger Federer et son idée de fusion entre l’ATP et la WTA : « C’est un manque de perspicacité. Il faudrait commencer avec l’ITF et les Grands Chelems. C’est par là qu’il faut commencer. Une fusion de l’ATP et de la WTA ne résoudra aucun problème pour l’instant. . Il avait simplement besoin de plus de followers sur son compte Twitter. C’est donc une proposition non fondée.«

Le dirigeant allemand poursuit : « Je suis favorable à une discussion approfondie sur cette question. Mais un message sur Twitter ne peut pas faire avancer les choses. » Nick Kyrgios avait été le seul à s’opposer à cette idée de fusion qui avait reçu les soutiens des plus grands comme Rafael Nadal ou encore de la légende Billie Jean King.