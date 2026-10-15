Qinwen Zheng semble avoir retrouvé le sourire ! Après une période compliquée, la Chinoise a fait sensation la semaine dernière devant son public, à Pékin, en remportant le titre après avoir notamment écarté plusieurs joueuses du top 10.
Au repos cette semaine, la championne chinoise en profite pour se détendre et s’amuser sur les réseaux sociaux. Elle a notamment participé à un direct sur une plateforme de streaming chinoise en compagnie de son compatriote Yibing Wu.
Et les deux joueurs ont offert aux internautes une séquence particulièrement savoureuse.
Alors que Wu cherchait visiblement à obtenir un petit compliment de sa compatriote, cette dernière n’a pas vraiment joué le jeu, donnant lieu à un échange particulièrement drôle.
Wu Yibing : « Qui, dans le monde du tennis est le plus beau ? »
Qinwen Zheng : « Berrettini, bien sûr. »
Wu Yibing : « Berrettini est plus beau que moi ? »
Qinwen Zheng : « Évidemment ! »
Une réponse aussi spontanée que cruelle pour le joueur chinois, qui ne s’attendait certainement pas à être remis à sa place aussi rapidement !
Une petite humiliation pleine d’humour qui a de quoi faire sourire les internautes, et qui prouve que Zheng Qinwen n’a pas sa langue dans sa poche.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 09:19