Qinwen Zheng semble avoir retrouvé le sourire ! Après une période compli­quée, la Chinoise a fait sensa­tion la semaine dernière devant son public, à Pékin, en rempor­tant le titre après avoir notam­ment écarté plusieurs joueuses du top 10.

Au repos cette semaine, la cham­pionne chinoise en profite pour se détendre et s’amuser sur les réseaux sociaux. Elle a notam­ment parti­cipé à un direct sur une plate­forme de strea­ming chinoise en compa­gnie de son compa­triote Yibing Wu.

Et les deux joueurs ont offert aux inter­nautes une séquence parti­cu­liè­re­ment savoureuse.

Alors que Wu cher­chait visi­ble­ment à obtenir un petit compli­ment de sa compa­triote, cette dernière n’a pas vrai­ment joué le jeu, donnant lieu à un échange parti­cu­liè­re­ment drôle.

This conver­sa­tion between Wu Yibing and Zheng Qinwen is gold 😭



​– Wu : “Who in tennis is more hand­some than me?”



– Zheng : “Berrettini, of course.”



– Wu : “Berrettini beats me?”



– Zheng : “Obviously.” 💀 pic.twitter.com/HR6627f17P — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 14, 2026

Wu Yibing : « Qui, dans le monde du tennis est le plus beau ? »

Qinwen Zheng : « Berrettini, bien sûr. »

Wu Yibing : « Berrettini est plus beau que moi ? »

Qinwen Zheng : « Évidemment ! »

Une réponse aussi spon­tanée que cruelle pour le joueur chinois, qui ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à être remis à sa place aussi rapidement !

Une petite humi­lia­tion pleine d’hu­mour qui a de quoi faire sourire les inter­nautes, et qui prouve que Zheng Qinwen n’a pas sa langue dans sa poche.