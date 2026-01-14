AccueilVidéosQuand Iga Swiatek balade Flavio Cobolli, 22e joueur mondial, sur un point
Quand Iga Swiatek balade Flavio Cobolli, 22e joueur mondial, sur un point

Par Thomas S

Qui a dit qu’une femme ne pouvait pas battre un homme ? 

Deux semaines après la nouvelle bataille des sexes sans intérêt entre Sabalenka et Kyrgios, l’Open d’Australie a égale­ment proposé un format mixte, mais cette fois sur un seul point, entre des joueurs profes­sion­nels et amateurs.

Opposée au 22e joueur mondial, Flavio Cobolli, Iga Swiatek a décidé de ne pas laisser respirer son adver­saire en le bala­dant de tous les côtés du court avant de remporter le point sur une faute directe de celui‐ci. 

Une séquence qui a en tout bien fait marrer les acteurs et les spectateurs. 

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 15:45

