Qui a dit qu’une femme ne pouvait pas battre un homme ?

Deux semaines après la nouvelle bataille des sexes sans intérêt entre Sabalenka et Kyrgios, l’Open d’Australie a égale­ment proposé un format mixte, mais cette fois sur un seul point, entre des joueurs profes­sion­nels et amateurs.

Opposée au 22e joueur mondial, Flavio Cobolli, Iga Swiatek a décidé de ne pas laisser respirer son adver­saire en le bala­dant de tous les côtés du court avant de remporter le point sur une faute directe de celui‐ci.

IGA SWIATEK TAKES OUT COBOLLI 🔥 pic.twitter.com/etfRyxmO6V — Tennis Channel (@TennisChannel) January 14, 2026

Une séquence qui a en tout bien fait marrer les acteurs et les spectateurs.