Qui a dit qu’une femme ne pouvait pas battre un homme ?
Deux semaines après la nouvelle bataille des sexes sans intérêt entre Sabalenka et Kyrgios, l’Open d’Australie a également proposé un format mixte, mais cette fois sur un seul point, entre des joueurs professionnels et amateurs.
Opposée au 22e joueur mondial, Flavio Cobolli, Iga Swiatek a décidé de ne pas laisser respirer son adversaire en le baladant de tous les côtés du court avant de remporter le point sur une faute directe de celui‐ci.
IGA SWIATEK TAKES OUT COBOLLI 🔥 pic.twitter.com/etfRyxmO6V— Tennis Channel (@TennisChannel) January 14, 2026
Une séquence qui a en tout bien fait marrer les acteurs et les spectateurs.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 15:45