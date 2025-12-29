Après sa victoire face à Aryna Sabalenka lors de la « bataille des sexes » disputée dimanche à Dubaï, Nick Kyrgios a tenu des propos qui ont fait réagir. Le journaliste espagnol José Moron a notamment exprimé son scepticisme sur le réseau social X.
Dice Kyrgios que este partido suyo con Sabalenka es “un paso adelante para el mundo del tenis”.— José Morón (@jmgmoron) December 28, 2025
Me encantaría que explicase en qué dirección 🤔 pic.twitter.com/6PJiXrKW0O
« Kyrgios affirme que ce match est celui dont tout le monde a parlé au cours des six derniers mois. J’ai peut‐être vécu sur une autre planète. Et quand il affirme que son match contre Sabalenka est ‘un pas en avant pour le monde du tennis’, j’aimerais beaucoup qu’il explique dans quelle direction. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 10:57