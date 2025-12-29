Après sa victoire face à Aryna Sabalenka lors de la « bataille des sexes » disputée dimanche à Dubaï, Nick Kyrgios a tenu des propos qui ont fait réagir. Le jour­na­liste espa­gnol José Moron a notam­ment exprimé son scep­ti­cisme sur le réseau social X.

Dice Kyrgios que este partido suyo con Sabalenka es “un paso adelante para el mundo del tenis”.



Me encan­taría que expli­case en qué direc­ción 🤔 pic.twitter.com/6PJiXrKW0O — José Morón (@jmgmoron) December 28, 2025

« Kyrgios affirme que ce match est celui dont tout le monde a parlé au cours des six derniers mois. J’ai peut‐être vécu sur une autre planète. Et quand il affirme que son match contre Sabalenka est ‘un pas en avant pour le monde du tennis’, j’ai­me­rais beau­coup qu’il explique dans quelle direction. »