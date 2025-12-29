AccueilATP - WTA"Quand Kyrgios affirme que ce match est celui dont tout le monde...
ATP - WTA

« Quand Kyrgios affirme que ce match est celui dont tout le monde a parlé au cours des six derniers mois, je me dis que j’ai peut‐être vécu sur une autre planète », ironise José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

208

Après sa victoire face à Aryna Sabalenka lors de la « bataille des sexes » disputée dimanche à Dubaï, Nick Kyrgios a tenu des propos qui ont fait réagir. Le jour­na­liste espa­gnol José Moron a notam­ment exprimé son scep­ti­cisme sur le réseau social X.

« Kyrgios affirme que ce match est celui dont tout le monde a parlé au cours des six derniers mois. J’ai peut‐être vécu sur une autre planète. Et quand il affirme que son match contre Sabalenka est ‘un pas en avant pour le monde du tennis’, j’ai­me­rais beau­coup qu’il explique dans quelle direction. »

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 10:57

Article précédent
Gaël Monfils : « Les gens oublient que l’on se connaît depuis qu’on a 11 ans, tout gamin quoi. Jamais on ne s’était dit qu’on allait faire ça »
Article suivant
Nicolas Escudé sur Loïs Boisson : « Je fais le paral­lèle avec cet autre joueur fran­çais qui, quand il est arrivé, a surpris par son style de jeu, ses ogives au service, et personne ne connais­sait exac­te­ment ses armes et ses faiblesses »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.