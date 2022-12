Décorée par le roi Charles III en personne mardi, plus d’un après son titre à l’US Open 2021, Emma Raducanu a évoqué pour Grazia ses discus­sions précieuses avec Andy Murray au cours de cette année diffi­cile pour elle.

« C’est un sport très indi­vi­duel, les gens sont amicaux mais il est diffi­cile d’être vrai­ment proche de ceux avec qui vous êtes en compé­ti­tion. Il est très agréable de parler à Andy Murray, car il a vécu à peu près la même chose que moi. Je l’ai toujours admiré et je l’ai regardé gagner son premier Wimbledon et les Jeux olym­piques. Il m’ar­rive d’être prise dans l’ins­tant présent et d’ou­blier complè­te­ment mes réali­sa­tions ou les aspects posi­tifs de ma vie. Vous êtes toujours en train de penser à ce que vous pour­riez faire ensuite et à ce qui va suivre. »