Interrogée par le média polo­nais Sport.tvp sur diffé­rents sujets dont la saison excep­tion­nelle de sa compa­triote Iga Swiatek, Agnieszka Radwanska est égale­ment revenue sur la céré­monie d’adieu pour Roger Federer lors de la Laver Cup. Un moment extrê­me­ment fort pour tous fans de tennis.

« La première chose qui m’a touché, c’est quand Roger a terminé la rencontre. Il a vécu un événe­ment fantas­tique. Il y avait moins de pres­sion. Beaucoup de gens formi­dables étaient présents sur le court. Federer est unique en son genre. J’ai regardé son dernier match avec Nadal et son inter­view sur le court plusieurs fois, et je dois dire que j’ai versé une larme. C’est une icône et une légende. C’est un grand homme sur et en dehors du terrain. Une classe à part à tous les niveaux. Puissions‐nous bientôt avoir un talent simi­laire dans le monde du tennis, même s’il sera extrê­me­ment diffi­cile à trouver. »