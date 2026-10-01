Dans son clas­se­ment des 100 « étoiles montantes les plus influentes au monde », le maga­zine Time a fait appel à Rafael Nadal pour dresser le portrait d’Alex Eala. L’Espagnol a ainsi rendu un bel hommage à la jeune Philippine de 21 ans, actuel­le­ment 18e mondiale, dont l’as­cen­sion sur le circuit WTA ne cesse de se confirmer.

L’ancien numéro 1 mondial, vain­queur de 14 Roland‐Garros, a notam­ment évoqué les débuts d’Eala à la Rafa Nadal Academy, mais aussi sa progres­sion fulgu­rante et ses qualités humaines.

« Alexandra Eala a été la première joueuse avec laquelle j’ai partagé un court de tennis après ma retraite. Un jour, elle m’a demandé si j’avais envie de frapper quelques balles avec elle. Pour la première fois depuis de nombreux mois, j’ai repris une raquette et j’ai rejoué. J’ai eu la chance de connaître Alex depuis qu’elle a commencé son parcours à la Rafa Nadal Academy, et j’ai suivi de près son incroyable carrière. À seule­ment 19 ans, Alex a battu trois cham­pionnes de Grand Chelem lors de l’Open de Miami 2025. Cette année, elle a remporté un WTA 500 [à Washington], deve­nant ainsi la première joueuse philip­pine à se hisser dans le top 20 mondial. Et elle a encore une grande marge de progres­sion. L’une de ses plus grandes forces réside préci­sé­ment dans sa capa­cité à écouter, à apprendre et à ne cesser de s’améliorer. Plus impor­tant encore, Alex reste une personne merveilleuse : chaleu­reuse, acces­sible et humble. Il n’est pas facile de gérer le fait de devenir un véri­table phéno­mène à un si jeune âge, et elle mérite beau­coup de crédit pour avoir su garder les pieds sur terre. Il ne reste plus qu’à conti­nuer à prendre plaisir à suivre ses progrès. »