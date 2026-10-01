Dans son classement des 100 « étoiles montantes les plus influentes au monde », le magazine Time a fait appel à Rafael Nadal pour dresser le portrait d’Alex Eala. L’Espagnol a ainsi rendu un bel hommage à la jeune Philippine de 21 ans, actuellement 18e mondiale, dont l’ascension sur le circuit WTA ne cesse de se confirmer.
L’ancien numéro 1 mondial, vainqueur de 14 Roland‐Garros, a notamment évoqué les débuts d’Eala à la Rafa Nadal Academy, mais aussi sa progression fulgurante et ses qualités humaines.
« Alexandra Eala a été la première joueuse avec laquelle j’ai partagé un court de tennis après ma retraite. Un jour, elle m’a demandé si j’avais envie de frapper quelques balles avec elle. Pour la première fois depuis de nombreux mois, j’ai repris une raquette et j’ai rejoué. J’ai eu la chance de connaître Alex depuis qu’elle a commencé son parcours à la Rafa Nadal Academy, et j’ai suivi de près son incroyable carrière. À seulement 19 ans, Alex a battu trois championnes de Grand Chelem lors de l’Open de Miami 2025. Cette année, elle a remporté un WTA 500 [à Washington], devenant ainsi la première joueuse philippine à se hisser dans le top 20 mondial. Et elle a encore une grande marge de progression. L’une de ses plus grandes forces réside précisément dans sa capacité à écouter, à apprendre et à ne cesser de s’améliorer. Plus important encore, Alex reste une personne merveilleuse : chaleureuse, accessible et humble. Il n’est pas facile de gérer le fait de devenir un véritable phénomène à un si jeune âge, et elle mérite beaucoup de crédit pour avoir su garder les pieds sur terre. Il ne reste plus qu’à continuer à prendre plaisir à suivre ses progrès. »
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 12:11