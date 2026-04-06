Rafael Nadal est en train de régaler tous les fans du monde entier.
Après avoir été vu en train de donner des conseils sur le court à Iga Swiatek, présente depuis plusieurs jours à Majorque, au sein de la Rafa Nadal Academy, aux côtés de son nouveau coach, Francisco Roig, l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas pu s’empêcher de faire une petite démonstration de son mythique coup droit à la Polonaise.
😍 Rafa Nadal le enseña su drive a Iga Swiatek.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 6, 2026
Una alumna aprendiendo del mejor maestro.pic.twitter.com/0mxK6Bhvq8
Une vidéo sur laquelle on peut notamment remarquer que l’Espagnol a pris quelques kilos depuis sa retraite, en novembre 2024.
Publié le lundi 6 avril 2026 à 18:38