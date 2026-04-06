Rafael Nadal est en train de régaler tous les fans du monde entier.

Après avoir été vu en train de donner des conseils sur le court à Iga Swiatek, présente depuis plusieurs jours à Majorque, au sein de la Rafa Nadal Academy, aux côtés de son nouveau coach, Francisco Roig, l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas pu s’empêcher de faire une petite démons­tra­tion de son mythique coup droit à la Polonaise.

😍 Rafa Nadal le enseña su drive a Iga Swiatek.



Una alumna apren­diendo del mejor maestro.pic.twitter.com/0mxK6Bhvq8 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 6, 2026

Une vidéo sur laquelle on peut notam­ment remar­quer que l’Espagnol a pris quelques kilos depuis sa retraite, en novembre 2024.