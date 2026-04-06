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Rafael Nadal reprend la raquette pour coacher Iga Swiatek

Par
Thomas S
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Rafael Nadal est en train de régaler tous les fans du monde entier. 

Après avoir été vu en train de donner des conseils sur le court à Iga Swiatek, présente depuis plusieurs jours à Majorque, au sein de la Rafa Nadal Academy, aux côtés de son nouveau coach, Francisco Roig, l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas pu s’empêcher de faire une petite démons­tra­tion de son mythique coup droit à la Polonaise. 

Une vidéo sur laquelle on peut notam­ment remar­quer que l’Espagnol a pris quelques kilos depuis sa retraite, en novembre 2024. 

Publié le lundi 6 avril 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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