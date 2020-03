Raymond Moore est un personnage bien connu du tennis mondial. Ancien 34e mondial, le Sud-Africain a dirigé Indian Wells pendant un an avant de démissionner en 2016 suite à des propos sexistes et inadmissibles. Pendant cette suspension, il a été interrogé par le quotidien italien Corriere dello Sport et donne son avis sur la problématique du calendrier et des reports : « Je pense qu’aucun tournoi sera joué avant Wimbledon et peut-être que Wimbledon lui-même sera annulé. Penser à jouer Wimbledon en août, comme l’US Open avec juste après Roland-Garros, ça me rend fou (…) C’est une situation sans précédent et elle évolue chaque semaine. Il est très difficile de reprogrammer tous les tournois. C’est compliqué aussi pour un joueur de changer de continent et de surface semaine après semaine. Je pense que nous devrions oublier les six premiers mois de la saison, jouer ce qui reste et recommencer à partir du 1er janvier 2021. »