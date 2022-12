S’exprimant sur son propre podcast à propos d’Andy Murray, qui a reçu le prix ATP huma­ni­taire Arthur Ashe pour son enga­ge­ment et ses dons (à hauteur de 600 000 euros) en faveur des enfants victimes de la guerre en Ukraine, l’an­cienne numéro une mondiale en double, Rennae Stubbs, a souligné la grande diffé­rence entre le Murray sur le court et en dehors.

« De toute évidence, le gars a beau­coup d’argent. Il a clai­re­ment gagné beau­coup d’argent grâce au tennis, mais cela repré­sente tout de même plus d’un demi‐million de dollars à donner. C’est assez phéno­ménal. C’est son argent, il l’a gagné, c’est un type formi­dable. Il a une mauvaise répu­ta­tion. Il est parfois un peu diffi­cile à regarder. Il se comporte parfois sur le court comme une tête de cochon. Nous savons que nous lui avons donné un crack à ce sujet. Vous savez, il est un peu pleur­ni­chard, plaintif. Mais, en dehors du court de tennis, il n’y a pas de meilleur gars, il n’y a pas de gars plus gentil, il n’y a pas de gars plus drôle. »