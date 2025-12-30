Pas contente Rennea Stubbs, et elle a bien raison.
L’objectif de la bataille des sexes n’était pas de valider ou non le fait que les hommes sont « supérieurs » aux femmes et d’ailleurs sur certaines séquences Aryna a confirmé qu’il pouvait y avoir un combat et du spectacle.
En revanche, les réactions après le duel ont confirmé que pour certains il existait un problème de légitimité des joueuses, ce qui est totalement « ridicule » comme l’a expliqué à sa manière Rennea.
« Était‐ce divertissant ? À vous de juger. Était‐ce important ? Non. Aucune joueuse de haut niveau ne peut rivaliser avec un bon joueur ; c’est physiquement impossible ! Mais l’argent a été empoché ! Alors, j’espère que ça en valait la peine. Après c’est tout simplement agaçant qu’il y ait des idiots qui s’en prennent maintenant aux athlètes féminines en les traitant de « moins bonnes », ce qui est absurde ! Elles s’entraînent tout autant, sont tout aussi compétitives et méritent le RESPECT pour leurs performances ! Alors si vous êtes misogyne, le problème, c’est vous », a écrit Stubbs sur sa page personnelle de réseau social »
