Pas contente Rennea Stubbs, et elle a bien raison.

L’objectif de la bataille des sexes n’était pas de valider ou non le fait que les hommes sont « supé­rieurs » aux femmes et d’ailleurs sur certaines séquences Aryna a confirmé qu’il pouvait y avoir un combat et du spectacle.

En revanche, les réac­tions après le duel ont confirmé que pour certains il exis­tait un problème de légi­ti­mité des joueuses, ce qui est tota­le­ment « ridi­cule » comme l’a expliqué à sa manière Rennea.

« Était‐ce diver­tis­sant ? À vous de juger. Était‐ce impor­tant ? Non. Aucune joueuse de haut niveau ne peut riva­liser avec un bon joueur ; c’est physi­que­ment impos­sible ! Mais l’argent a été empoché ! Alors, j’es­père que ça en valait la peine. Après c’est tout simple­ment agaçant qu’il y ait des idiots qui s’en prennent main­te­nant aux athlètes fémi­nines en les trai­tant de « moins bonnes », ce qui est absurde ! ​​Elles s’en­traînent tout autant, sont tout aussi compé­ti­tives et méritent le RESPECT pour leurs perfor­mances ! Alors si vous êtes miso­gyne, le problème, c’est vous », a écrit Stubbs sur sa page person­nelle de réseau social »