Alors que la céré­monie d’adieu pour Rafael Nadal orga­nisée il y a trois semaines lors des phases finales de la Coupe Davis est loin d’avoir fait l’una­ni­mité, Rennae Stubbs a estimé, dans le dernier épisode de son podcast, que celle‐ci était fina­le­ment à l’image du cham­pion espa­gnol : sobre et discrète.

L’ancienne joueuse austra­lienne et numéro 1 mondiale en double fait d’ailleurs un rappro­che­ment avec la fin de carrière de Steffi Graf.

« C’est comme Steffi (Graf). C’est inté­res­sant parce que Steffi a lâché le micro et s’en est allée parce qu’elle avait mal. Son corps lui faisait mal, son genou lui faisait mal, son pied lui faisait mal, son dos lui faisait mal. Elle était amou­reuse. Elle venait de rencon­trer Andre (Agassi), et ils sortaient ensemble, mais elle était diffé­rente, alors elle a arrêté. Elle s’est éloi­gnée, mais elle est très diffé­rente de ces person­na­lités. Elle n’ai­mait pas les projec­teurs, elle aimait juste jouer. Je pense que Rafa ressemble plus à Steffi qu’à Roger (Federer), Novak (Djokovic) ou Andy (Murray). Même la façon dont il a pris sa retraite, les circons­tances qui l’en­tourent, c’était plus pour jouer à la maison, être avec sa famille, il n’y avait pas d’autres joueurs. Il n’y avait que ses coéqui­piers et c’était un peu discret et pour Rafa, c’était suffisant. »