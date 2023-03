Si l’an­cienne numéro une mondiale en double, Rennae Stubbs, n’est pas allée aussi loin que sa collègue Pam Shriver en déni­grant légè­re­ment le record de Novak Djokovic qui a battu le nombre de semaines passées à la première place mondiale de Steffi Graf avec 378 semaines, l’Australienne a malgré tout estimé que ce n’est pas l’ex­ploit qu’on retiendra le plus dans le monde du tennis.

En effet, selon elle, le « Golden Slam » réalisé par la joueuse alle­mande en 1988 (remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem plus les Jeux olym­piques, ndlr) ne peut être dépassé.

« Je pense que s’il y a un record qui restera gravé à jamais, ce sera celui‐là parce que le fait de pouvoir réaliser tout cela en un an est juste extra­or­di­naire. Vous avez les quatre trophées et une médaille d’or dans votre vitrine et tout cela la même année. Et Steffi Graf est la seule personne qui a réalisé cela », a déclaré Stubbs dans un podcast.