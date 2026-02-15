Le monde du tennis est en deuil. Tatjana Jecmenica, ancienne joueuse profes­sion­nelle et figure impor­tante du tennis serbe, a tragi­que­ment perdu la vie dans un acci­dent de la route survenu près de Belgrade le 13 février 2026.

Capitaine de l’équipe serbe de Billie Jean King Cup et ex‐membre du Top 80 mondial (72e en 1996), elle est décédée à l’âge de 47 ans. Son mari, présent dans le véhi­cule au moment du drame, a été hospi­ta­lisé et placé dans un coma artificiel.

Novak Djokovic lui a rendu hommage sur sa story Instagram en parta­geant une photo en noir et blanc accom­pa­gnée d’un message sobre : « Repose en paix », suivi d’un cœur.

Đoković se oprostio od Ječmenice, Olga Danilović potre­sena zbog smrti Tatjane : „Taša je deo mojih najlepših uspo­mena…“ https://t.co/nzbqLrlrDu — Danas (@OnlineDanas) February 14, 2026

Une bien triste nouvelle…