Le monde du tennis est en deuil. Tatjana Jecmenica, ancienne joueuse professionnelle et figure importante du tennis serbe, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route survenu près de Belgrade le 13 février 2026.
Capitaine de l’équipe serbe de Billie Jean King Cup et ex‐membre du Top 80 mondial (72e en 1996), elle est décédée à l’âge de 47 ans. Son mari, présent dans le véhicule au moment du drame, a été hospitalisé et placé dans un coma artificiel.
Novak Djokovic lui a rendu hommage sur sa story Instagram en partageant une photo en noir et blanc accompagnée d’un message sobre : « Repose en paix », suivi d’un cœur.
Đoković se oprostio od Ječmenice, Olga Danilović potresena zbog smrti Tatjane : „Taša je deo mojih najlepših uspomena…“ https://t.co/nzbqLrlrDu— Danas (@OnlineDanas) February 14, 2026
Une bien triste nouvelle…
Publié le dimanche 15 février 2026 à 16:26