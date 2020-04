Invitée de l’émission « Tennis Legend » sur Eurosport International avec Boris Becker et Mats Wilander, Ons Jabeur a soumis une idée pour le moins surprenante concernant la reprise du circuit de la petite balle jaune.

La Tunisienne, quart de finaliste à l’Open d’Australie, a fait part de sa vision concernant la reprise du tennis : « J’ai mon opinion sur cette saison… Je veux dire que depuis que Wimbledon a été annulé, Roland-Garros, nous ne savons pas s’il pourra bien avoir lieu en septembre, alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée de reprendre la saison cette année. Peut-être repartir sur quelques tournois afin que les joueurs puissent regagner un peu d’argent, ou des matchs par équipes, au moins ils pourraient rejouer à défaut d’avoir des points et puis nous redémarrons la saison l’an prochain au mois de mars. Ne commençons pas par l’Open d’Australie que nous avons déjà joué cette année, et les autres tournois déjà disputés et démarrons à Indian Wells où tout le monde s’est arrêté. C’est juste pour les autres tournois du Grand Chelem, pour les points et pour tout en fait. »