Surpris comme tout le monde par l’opa­cité autour de l’af­faire de la suspen­sion d’un mois pour dopage d’Iga Swiatek, Richard Gasquet, après avoir déjà fait part de son incom­pré­hen­sion, en a rajouté une couche chez nos confrères de La Dépêche.

« Je pense que tous les sports sont assez diffi­ciles. Tous les sports peuvent à un moment donné avoir du dopage. Le tennis peut en faire partie. Forcément, il y a eu le cyclisme. Désormais, il y a le tennis… Tout est possible. Ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’on ne comprend pas trop le dérou­le­ment. Tu l’ap­prends après ! Normalement, il y a un procès, après, tu as un déli­béré, tu as une sentence qui tombe. Là, on apprend tout en même temps et ça, ce n’est pas normal, ça ne veut rien dire. Ce n’est pas au niveau. »