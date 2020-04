Suite à l’annulation de Wimbledon (une première depuis la fin de la deuxième Guerre Mondiale), l’ATP et la WTA ont ensuite prolongé la suspension du circuit au moins jusqu’à la semaine du 13 juillet. L’incertitude reste totale pour la reprise avec la tournée nord-américaine puisque la situation de la crise sanitaire du coronavirus s’aggrave aux Etats-Unis.

Richard Lewis, chairman de Wimbledon (qui quittera son poste à la fin du mois de juillet), s’est exprimé dans les colonnes du Guardian. S’il souhaite le retour de la petite balle jaune, il n’est pas vraiment optimiste pour la suite de la saison : « C’est un défi pour tout le monde. Nous espérons que l’US Open et Roland-Garros puissent avoir lieu. Ce serait vraiment merveilleux si le sport était à nouveau en pleine activité. L’optimisme en moi, et je ne suis pas souvent optimiste, espère toujours que la saison américaine aura lieu. Mais nous savons que la situation est assez précaire pour l’instant. Je ne pense pas qu’il soit irréaliste de dire qu’il n’y aura peut-être plus de tennis cette année. Mais j’aimerais penser que les choses vont se calmer pour que les tournois puissent être joués.«