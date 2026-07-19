Après avoir enchaîné les chan­ge­ments d’entraîneur ces dernières années, Emma Raducanu a fina­le­ment choisi de revenir à la case départ en renouant avec Andrew Richardson, l’homme qui l’avait guidée vers l’un des plus grands exploits de l’histoire du tennis moderne : son sacre à l’US Open en 2021, à seule­ment 18 ans, après être sortie des qualifications.

Interrogé par Tennis365, Rick Macci est revenu sur la déci­sion de la Britannique de se séparer de Richardson après ce triomphe, un choix qu’il continue de juger « insensé ». Pour illus­trer son propos, le célèbre entraî­neur améri­cain a éton­nam­ment évoqué le cas d’Iga Swiatek, qui a reçu les conseils de Rafael Nadal il y a quelques semaines au sein de son Académie.

« Ça n’avait aucun sens à l’époque de virer son coach, et je l’ai dit à tout le monde. Mais quand on accède à la célé­brité et à la fortune… Je ne sais pas si c’est vrai­ment sa déci­sion à cet âge‐là. Il y a des agents qui s’en mêlent, il y a les parents qui s’en mêlent, et ils pensent que l’herbe est plus verte ailleurs… C’est à double tran­chant. Parfois, une voix diffé­rente peut être béné­fique. Tout dépend de qui la fait entendre. C’est vrai­ment délicat. C’est comme Iga Swiatek : elle s’est tournée vers Rafael Nadal, et ces personnes l’aident sur terre battue, mais on peut dire : ‘Bon, ça n’a pas vrai­ment bien marché.‘Tout le monde est un peu diffé­rent. Sur le circuit profes­sionnel, il ne s’agit pas forcé­ment de tech­nique, c’est un peu plus une ques­tion de moti­va­tion et de stra­tégie. Il n’y a donc aucune raison pour que Raducanu change radi­ca­le­ment de cap et ait autant d’entraîneurs diffé­rents. Je n’ai jamais vrai­ment compris toute cette situa­tion. Mais son meilleur entraî­neur, celui qui a toutes les réponses, c’est celui qu’elle voit dans le miroir. »