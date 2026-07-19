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Rick Macci : « Iga Swiatek s’est tournée vers Rafael Nadal, qui l’a aidée sur terre battue, mais on ne peut pas dire que ça a vrai­ment bien marché »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir enchaîné les chan­ge­ments d’entraîneur ces dernières années, Emma Raducanu a fina­le­ment choisi de revenir à la case départ en renouant avec Andrew Richardson, l’homme qui l’avait guidée vers l’un des plus grands exploits de l’histoire du tennis moderne : son sacre à l’US Open en 2021, à seule­ment 18 ans, après être sortie des qualifications.

Interrogé par Tennis365, Rick Macci est revenu sur la déci­sion de la Britannique de se séparer de Richardson après ce triomphe, un choix qu’il continue de juger « insensé ». Pour illus­trer son propos, le célèbre entraî­neur améri­cain a éton­nam­ment évoqué le cas d’Iga Swiatek, qui a reçu les conseils de Rafael Nadal il y a quelques semaines au sein de son Académie.

« Ça n’avait aucun sens à l’époque de virer son coach, et je l’ai dit à tout le monde. Mais quand on accède à la célé­brité et à la fortune… Je ne sais pas si c’est vrai­ment sa déci­sion à cet âge‐là. Il y a des agents qui s’en mêlent, il y a les parents qui s’en mêlent, et ils pensent que l’herbe est plus verte ailleurs… C’est à double tran­chant. Parfois, une voix diffé­rente peut être béné­fique. Tout dépend de qui la fait entendre. C’est vrai­ment délicat. C’est comme Iga Swiatek : elle s’est tournée vers Rafael Nadal, et ces personnes l’aident sur terre battue, mais on peut dire : ‘Bon, ça n’a pas vrai­ment bien marché.‘Tout le monde est un peu diffé­rent. Sur le circuit profes­sionnel, il ne s’agit pas forcé­ment de tech­nique, c’est un peu plus une ques­tion de moti­va­tion et de stra­tégie. Il n’y a donc aucune raison pour que Raducanu change radi­ca­le­ment de cap et ait autant d’entraîneurs diffé­rents. Je n’ai jamais vrai­ment compris toute cette situa­tion. Mais son meilleur entraî­neur, celui qui a toutes les réponses, c’est celui qu’elle voit dans le miroir. »

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 16:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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