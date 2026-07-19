Après avoir enchaîné les changements d’entraîneur ces dernières années, Emma Raducanu a finalement choisi de revenir à la case départ en renouant avec Andrew Richardson, l’homme qui l’avait guidée vers l’un des plus grands exploits de l’histoire du tennis moderne : son sacre à l’US Open en 2021, à seulement 18 ans, après être sortie des qualifications.
Interrogé par Tennis365, Rick Macci est revenu sur la décision de la Britannique de se séparer de Richardson après ce triomphe, un choix qu’il continue de juger « insensé ». Pour illustrer son propos, le célèbre entraîneur américain a étonnamment évoqué le cas d’Iga Swiatek, qui a reçu les conseils de Rafael Nadal il y a quelques semaines au sein de son Académie.
« Ça n’avait aucun sens à l’époque de virer son coach, et je l’ai dit à tout le monde. Mais quand on accède à la célébrité et à la fortune… Je ne sais pas si c’est vraiment sa décision à cet âge‐là. Il y a des agents qui s’en mêlent, il y a les parents qui s’en mêlent, et ils pensent que l’herbe est plus verte ailleurs… C’est à double tranchant. Parfois, une voix différente peut être bénéfique. Tout dépend de qui la fait entendre. C’est vraiment délicat. C’est comme Iga Swiatek : elle s’est tournée vers Rafael Nadal, et ces personnes l’aident sur terre battue, mais on peut dire : ‘Bon, ça n’a pas vraiment bien marché.‘Tout le monde est un peu différent. Sur le circuit professionnel, il ne s’agit pas forcément de technique, c’est un peu plus une question de motivation et de stratégie. Il n’y a donc aucune raison pour que Raducanu change radicalement de cap et ait autant d’entraîneurs différents. Je n’ai jamais vraiment compris toute cette situation. Mais son meilleur entraîneur, celui qui a toutes les réponses, c’est celui qu’elle voit dans le miroir. »
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 16:41