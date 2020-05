Dans un entretien réalisé pour le podcast « Advantage – the tennis & sports podcast » et relayé par Tennis Magazin allemand, Barbara Rittner, directrice du tournoi de Berlin, garde un certain optimiste pour revoir du tennis en 2020 : « Je crois toujours aux tournois professionnels en 2020, mais pas aux Etats-Unis. J’ai espoir que nous jouerons à nouveau en Europe à partir de septembre, octobre. Mais le tennis est un sport mondial et tant qu’il y aura des restrictions de voyage, nous ne pourrons pas jouer au niveau international. Ce serait très injuste pour les joueurs des pays qui ne seraient pas autorisés à voyager à ce moment-là. »

En revanche, son tournoi féminin sur gazon à Berlin a été officiellement annulé et reporté à 2021.