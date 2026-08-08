Lorsque l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) a prononcé la suspen­sion de quatre ans de Marketa Vandrousova, après avoir manqué un contrôle anti‐dopage, l’af­faire avait fait couler beau­coup d’encre. L’opinion publique se rangeait du côté de la cham­pionne de Wimbledon 2023. Seulement, avec les nouvelles révé­la­tions qui ont fait surface, la donne semble changer.

La Tchèque avan­çait ignorer que la personne se présen­tant à son domi­cile était un contrô­leur anti‐dopage. Pourtant, des échanges sur WhatsApp indiquent clai­re­ment qu’elle l’avait bien reconnu. Un élément en contra­dic­tion avec la défense de la joueuse parmi tant d’autres qui rendent le dossier peu lisible en l’état.

Dans son podcast, si Andy Roddick a d’abord pris la défense de la vice‐championne olym­pique 2021, l’an­cien numéro un mondial a changé son fusil d’épaule, après les nouvelles révélations.

« Je l’avoue, lorsque cette histoire a fait surface et que j’ai pris connais­sance des circons­tances, j’éprouvais une certaine sympa­thie à son égard. Mais depuis lors, à mesure que de nouveaux faits et infor­ma­tions ont été révélés, il semble que rien de ce qu’elle racon­tait n’était vrai. Dire qu’elle ne savait pas qui se trou­vait derrière la porte, puis affirmer qu’elle a reconnu la personne… dire qu’elle a eu peur, mais ensuite sortir avec son chien et signer des papiers, tout cela me dépasse complè­te­ment. Je regrette que la carrière de quelqu’un touche à sa fin, mais je ne pense pas qu’elle ait fait quoi que ce soit pour se protéger ce soir‐là ni par la suite. Ce sont ces 20 minutes qui vont marquer toute sa carrière, et c’est révol­tant. Peut‐être que cela pour­rait être requa­lifié en acte invo­lon­taire, il n’y a pas de réponse idéale ici », a commenté l’Américain, dans des propos rapportés par Championat.