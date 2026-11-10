Alors que Jessica Pegula a été filmée et enre­gis­trée à son insu en train de criti­quer Mirra Andreeva après un entraî­ne­ment avec celle‐ci et que la WTA a dû s’ex­cuser auprès des joueuses pour le manque d’in­for­ma­tion à ce sujet, Andy Roddick a tenu à revenir sur cet épisode qui a fait couler beau­coup d’encre.

Et il ne ménage pas l’as­so­cia­tion des joueuses de tennis.

« Mettre des micros sur les gens sans les prévenir, c’est ridi­cule. Imaginez que vous assis­tiez à une réunion du conseil d’administration de la WTA sans les prévenir et que vous la diffu­siez en direct. Quand on est dans cette situa­tion et qu’on répète sans cesse “faites‐nous confiance, faites‐nous confiance”, surtout quand on sacrifie une personne qui passe litté­ra­le­ment des heures et des heures de sa vie à la table des négo­cia­tions et qu’on la capte au micro alors qu’elle ne s’en rend pas compte ? Tout le monde va dire : “Eh bien, c’est elle qui l’a dit, ça ne devrait pas avoir d’importance.” Mais c’est des conne­ries. Par exemple, si je m’entraînais avec Mardy [Fish] et que ça tour­nait mal, je dirais “Putain de petite salope”. On dit des trucs sur le court sans le penser. Je pour­rais m’entraîner avec Federer et dire “Quel connard”. Ce genre de choses arrive ! On s’adresse à son entraî­neur ! Elle s’est disputée avec son entraî­neur ? Eh bien, bien­venue dans le quoti­dien du circuit. C’est intense, on est censés être en désac­cord. On ne peut pas capter les gens à la volée. Il faut leur parler direc­te­ment. Il y a telle­ment de problèmes avec ça. Ça donne une très mauvaise image. Si j’étais Jess Pegula et que ça m’arrivait, je serais en train de renverser des chaises quelque part », a déclaré Roddick dans le dernier épisode de son podcast, Served.