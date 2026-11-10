Alors que Jessica Pegula a été filmée et enregistrée à son insu en train de critiquer Mirra Andreeva après un entraînement avec celle‐ci et que la WTA a dû s’excuser auprès des joueuses pour le manque d’information à ce sujet, Andy Roddick a tenu à revenir sur cet épisode qui a fait couler beaucoup d’encre.
Et il ne ménage pas l’association des joueuses de tennis.
« Mettre des micros sur les gens sans les prévenir, c’est ridicule. Imaginez que vous assistiez à une réunion du conseil d’administration de la WTA sans les prévenir et que vous la diffusiez en direct. Quand on est dans cette situation et qu’on répète sans cesse “faites‐nous confiance, faites‐nous confiance”, surtout quand on sacrifie une personne qui passe littéralement des heures et des heures de sa vie à la table des négociations et qu’on la capte au micro alors qu’elle ne s’en rend pas compte ? Tout le monde va dire : “Eh bien, c’est elle qui l’a dit, ça ne devrait pas avoir d’importance.” Mais c’est des conneries. Par exemple, si je m’entraînais avec Mardy [Fish] et que ça tournait mal, je dirais “Putain de petite salope”. On dit des trucs sur le court sans le penser. Je pourrais m’entraîner avec Federer et dire “Quel connard”. Ce genre de choses arrive ! On s’adresse à son entraîneur ! Elle s’est disputée avec son entraîneur ? Eh bien, bienvenue dans le quotidien du circuit. C’est intense, on est censés être en désaccord. On ne peut pas capter les gens à la volée. Il faut leur parler directement. Il y a tellement de problèmes avec ça. Ça donne une très mauvaise image. Si j’étais Jess Pegula et que ça m’arrivait, je serais en train de renverser des chaises quelque part », a déclaré Roddick dans le dernier épisode de son podcast, Served.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 19:55