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Roddick sur la polé­mique entre Pegula et Andreeva : « Je pour­rais très bien m’en­traîner avec Federer et le traiter de connard »

Par
Thomas S
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double Mixte - us open 26 -

Alors que Jessica Pegula a été filmée et enre­gis­trée à son insu en train de criti­quer Mirra Andreeva après un entraî­ne­ment avec celle‐ci et que la WTA a dû s’ex­cuser auprès des joueuses pour le manque d’in­for­ma­tion à ce sujet, Andy Roddick a tenu à revenir sur cet épisode qui a fait couler beau­coup d’encre.

Et il ne ménage pas l’as­so­cia­tion des joueuses de tennis. 

« Mettre des micros sur les gens sans les prévenir, c’est ridi­cule. Imaginez que vous assis­tiez à une réunion du conseil d’administration de la WTA sans les prévenir et que vous la diffu­siez en direct. Quand on est dans cette situa­tion et qu’on répète sans cesse “faites‐nous confiance, faites‐nous confiance”, surtout quand on sacrifie une personne qui passe litté­ra­le­ment des heures et des heures de sa vie à la table des négo­cia­tions et qu’on la capte au micro alors qu’elle ne s’en rend pas compte ? Tout le monde va dire : “Eh bien, c’est elle qui l’a dit, ça ne devrait pas avoir d’importance.” Mais c’est des conne­ries. Par exemple, si je m’entraînais avec Mardy [Fish] et que ça tour­nait mal, je dirais “Putain de petite salope”. On dit des trucs sur le court sans le penser. Je pour­rais m’entraîner avec Federer et dire “Quel connard”. Ce genre de choses arrive ! On s’adresse à son entraî­neur ! Elle s’est disputée avec son entraî­neur ? Eh bien, bien­venue dans le quoti­dien du circuit. C’est intense, on est censés être en désac­cord. On ne peut pas capter les gens à la volée. Il faut leur parler direc­te­ment. Il y a telle­ment de problèmes avec ça. Ça donne une très mauvaise image. Si j’étais Jess Pegula et que ça m’arrivait, je serais en train de renverser des chaises quelque part », a déclaré Roddick dans le dernier épisode de son podcast, Served.

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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