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Roddick vient à la rescousse de Monfils et Svitolina : « Le fait qu’il soient obligés de s’ex­pli­quer à cause des commen­taires et des opinions des autres est ridicule »

Par
Antoine Trupiano
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Andy Roddick adore commenter l’ac­tua­lité du tennis dans son podcast très écouté, Served, et il n’a une nouvelle fois pas manqué l’oc­ca­sion de réagir à l’in­for­ma­tion la plus chaude du moment : la sépa­ra­tion entre Gaël Monfils et Elina Svitolina.

Selon l’an­cien numéro un mondial comme le rapporte Tennis365, il est ridi­cule que les deux joueurs soient obligés de se justi­fier publi­que­ment. L’Américain a ainsi tenu à prendre leur défense et à appeler au respect de leur vie privée.

« Le fait qu’ils soient encore obligés de s’ex­pli­quer à cause des commen­taires et des opinions des autres est ridicule.Laissez-les vivre. Laissez‐les prendre leurs propres déci­sions, parce que ce sont des adultes.Laissez-les traverser cette épreuve à leur manière. Ils n’ont pas besoin des avis des autres.Laissez-les tran­quilles. Laissez‐les régler leurs problèmes entre eux » a déclaré Andy Roddick.

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 19:52

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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