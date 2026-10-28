Andy Roddick adore commenter l’ac­tua­lité du tennis dans son podcast très écouté, Served, et il n’a une nouvelle fois pas manqué l’oc­ca­sion de réagir à l’in­for­ma­tion la plus chaude du moment : la sépa­ra­tion entre Gaël Monfils et Elina Svitolina.

Selon l’an­cien numéro un mondial comme le rapporte Tennis365, il est ridi­cule que les deux joueurs soient obligés de se justi­fier publi­que­ment. L’Américain a ainsi tenu à prendre leur défense et à appeler au respect de leur vie privée.

Andy Roddick has backed Gael Monfils and Elina Svitolina after their split pic.twitter.com/2qQ0yVQw68 — Tennis365 (@tennis365com) October 28, 2026

« Le fait qu’ils soient encore obligés de s’ex­pli­quer à cause des commen­taires et des opinions des autres est ridicule.Laissez-les vivre. Laissez‐les prendre leurs propres déci­sions, parce que ce sont des adultes.Laissez-les traverser cette épreuve à leur manière. Ils n’ont pas besoin des avis des autres.Laissez-les tran­quilles. Laissez‐les régler leurs problèmes entre eux » a déclaré Andy Roddick.