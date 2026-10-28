Andy Roddick adore commenter l’actualité du tennis dans son podcast très écouté, Served, et il n’a une nouvelle fois pas manqué l’occasion de réagir à l’information la plus chaude du moment : la séparation entre Gaël Monfils et Elina Svitolina.
Selon l’ancien numéro un mondial comme le rapporte Tennis365, il est ridicule que les deux joueurs soient obligés de se justifier publiquement. L’Américain a ainsi tenu à prendre leur défense et à appeler au respect de leur vie privée.
« Le fait qu’ils soient encore obligés de s’expliquer à cause des commentaires et des opinions des autres est ridicule.Laissez-les vivre. Laissez‐les prendre leurs propres décisions, parce que ce sont des adultes.Laissez-les traverser cette épreuve à leur manière. Ils n’ont pas besoin des avis des autres.Laissez-les tranquilles. Laissez‐les régler leurs problèmes entre eux » a déclaré Andy Roddick.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 19:52