Roger Rasheed, (ex‐coach de Hewitt) sur le duel entre Kyrgios et Sabalenka : « Pour être tout à fait honnête, je trouve cela assez insul­tant. C’est une situa­tion perdante pour les femmes »

Jean Muller
Par Jean Muller

Le 28 décembre prochain, Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka s’af­fron­te­ront à Dubaï dans une nouvelle bataille des sexes, 52 ans après la première du nom, oppo­sant Billie Jean King à Bobby Riggs.

Une exhi­bi­tion qui n’a rien d’une bonne idée pour Roger Rasheed. L’ancien coach de Lleyton Hewitt estime qu’en cas de déroute de la numéro un mondiale, la WTA pour­rait être tourné en déri­sion par les détrac­teurs du circuit féminin.

« Pour être honnête, je ne suis pas fan de cette idée. Je pense que c’est une situa­tion perdante pour les femmes… En fait, pour être tout à fait honnête, je trouve cela assez insul­tant. Je ne vois pas en quoi cela profite ne serait‐ce qu’une minute, une seconde à la numéro un mondiale. Si vous vous occupez de Sabalenka sur le plan commer­cial, est‐ce vrai­ment là où vous voulez être ? », indique l’Australien dans des propos relayé par Tennis World USA.

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 15:56

