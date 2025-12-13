Le 28 décembre prochain, Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka s’affronteront à Dubaï dans une nouvelle bataille des sexes, 52 ans après la première du nom, opposant Billie Jean King à Bobby Riggs.
Une exhibition qui n’a rien d’une bonne idée pour Roger Rasheed. L’ancien coach de Lleyton Hewitt estime qu’en cas de déroute de la numéro un mondiale, la WTA pourrait être tourné en dérision par les détracteurs du circuit féminin.
« Pour être honnête, je ne suis pas fan de cette idée. Je pense que c’est une situation perdante pour les femmes… En fait, pour être tout à fait honnête, je trouve cela assez insultant. Je ne vois pas en quoi cela profite ne serait‐ce qu’une minute, une seconde à la numéro un mondiale. Si vous vous occupez de Sabalenka sur le plan commercial, est‐ce vraiment là où vous voulez être ? », indique l’Australien dans des propos relayé par Tennis World USA.
