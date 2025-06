Alors que la nouvelle formule du double mixte à l’US Open fait déjà beau­coup parler, ce sont les spécia­listes de la disci­pline qui se montrent les plus virulents.

Après le coup de gueule de Kristina Mladenovic, lauréate de trois titres du Grand Chelem en double mixte, c’est au tour d’Edouard Roger‐Vasselin (vain­queur de Roland‐Garros en 2024) de faire part de son incom­pré­hen­sion chz nos confrères d’Eurosport.

« Personne n’a été concerté, c’est ça qui fait le plus peur. Cela n’a pas de sens de faire une épreuve sans auto­riser tout le monde à jouer, ou plus exac­te­ment sans auto­riser tout le monde à s’ins­crire équi­ta­ble­ment. C’est dommage car moi, j’au­rais bien aimé qu’on me donne la possi­bi­lité de jouer contre Alcaraz et Raducanu. Mais, sauf si je parviens à convaincre Coco Gauff de jouer avec moi, auquel cas j’au­rais peut‐être une chance d’avoir une wild‐card, on ne me donne même pas cette chance. La meilleure idée aurait peut‐être été de « mixer » les deux, spécia­listes et stars. »