Andre Rublev commence à en avoir un peu marre du peu d’ef­fort du gouver­ne­ment britan­nique concer­nant sa poli­tique d’ex­clu­sion des joueurs russes et biélo­russes. C’est ce que l’ac­tuel 8e mondial a confié à nos confrères argen­tins de Clay après avoir juste­ment parti­cipé à une réunion concer­nant l’édi­tion 2023 de Wimbledon.

« Nous avons eu une rencontre avec les Grands Chelems et l’ATP. C’est vrai­ment bien que l’ATP soit plus ouvert pour aider tout le monde. Nous avons été très honnêtes, donnant beau­coup d’op­tions, de nombreuses façons d’aider. Vraiment aider. Parce que s’ils nous inter­disent pour la deuxième année, nous ne verrons aucun chan­ge­ment et ce sera pire pour le tennis. Seulement on fait plus de feu dans le tennis. Et ça n’ar­range pas la situa­tion. Nous offrons de l’aide dans toutes les direc­tions possibles. Nous voulons montrer que le tennis peut être plus grand que la poli­tique. Ils ne veulent vrai­ment pas aider. Le gouver­ne­ment anglais a proba­ble­ment prouvé que pour eux, tout est ques­tion de poli­tique. Ils montrent que la poli­tique est plus impor­tante que la paix. Nous (les joueurs de tennis) pouvons montrer un message fort, au moins pour une fois, que le sport peut être séparé des ques­tions poli­tiques. Peut être un bon début. Je sais que c’est diffi­cile car ils utili­se­ront toujours le sport pour mani­puler la politique. »

Pour rappel, l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon a laissé entendre il y a quelques jours qu’elle envi­sa­geait de lever cette inter­dic­tion alors que l’ATP et la WTA multi­plient les amendes à l’en­contre de la fédé­ra­tion britan­nique de tennis.