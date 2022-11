Dans le fameux débat du GOAT, Greg Rusedski a toujours plaidé la cause de Novak Djokovic. Selon l’an­cien numéro 4 mondial, le Serbe, qui compte actuel­le­ment 21 titres du Grand Chelem, veut et va dépasser non seule­ment Rafael Nadal mais aussi Serena Williams et Margaret Court pour devenir le recordman absolu, femmes et hommes confondus.

« N’oublions pas que Martina Navratilova a remporté son dernier titre à Wimbledon à 39 ans. S’il est en bonne santé, je vois Novak sur les courts pendant quatre ou cinq ans encore, alors imaginez le nombre de titres qu’il aura à son actif. Je ne pense pas qu’il veuille battre le record masculin (Nadal et ses 22 titres du Grand Chelem, ndlr), je pense qu’il veut battre le record de tous les temps. Margaret Court 24. Serena 23, il veut en avoir 25. Je vois Djokovic gagner au moins deux Grands Chelems l’année prochaine », a estimé le Britannique.