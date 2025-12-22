Alors que la nouvelle bataille des sexes entre Kyrgios et Sabalenka aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï, de nombreux observateurs s’interrogent sur la pertinence de cette rencontre d’autant que les règles ne seront pas identiques pour les deux champions (un seul service pour l’Australien et un court plus petit pour la Biélorusse).
C’est notamment le cas de l’ancien 4e mondial, Greg Rusedski, très loin d’être convaincu par ce duel qu’il juge tape‐à‐l’oeil.
« Pour que ce soit une véritable bataille des sexes, les dimensions du court doivent être identiques et il doit s’agir de tennis. Cela pourrait être un seul set, mais il doit y avoir deux services. La taille du court doit être identique, car c’est ainsi que se joue le tennis. S’agit‐il plutôt d’une exhibition et Kyrgios va‐t‐il la prendre avec lui, ou va‐t‐il s’agir d’une véritable bataille où ils s’affronteront à armes égales ? Nous ne le savons pas. De plus, Kyrgios n’a pas vraiment participé à des tournois depuis trois ans, donc nous ne savons pas comment cela va se passer s’il joue trois sets complets. Il y a trois questions ici. Oui, vous aimez ça, non, vous n’aimez pas ça, ou est‐ce un gadget… et mon opinion est que je trouve ça tapageur », a déclaré le Britannique dans le dernier épisode de nouveau podcast, Off Court with Greg.
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 15:45