Alors que la nouvelle bataille des sexes entre Kyrgios et Sabalenka aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï, de nombreux obser­va­teurs s’in­ter­rogent sur la perti­nence de cette rencontre d’au­tant que les règles ne seront pas iden­tiques pour les deux cham­pions (un seul service pour l’Australien et un court plus petit pour la Biélorusse).

C’est notam­ment le cas de l’an­cien 4e mondial, Greg Rusedski, très loin d’être convaincu par ce duel qu’il juge tape‐à‐l’oeil.

« Pour que ce soit une véri­table bataille des sexes, les dimen­sions du court doivent être iden­tiques et il doit s’agir de tennis. Cela pour­rait être un seul set, mais il doit y avoir deux services. La taille du court doit être iden­tique, car c’est ainsi que se joue le tennis. S’agit‐il plutôt d’une exhi­bi­tion et Kyrgios va‐t‐il la prendre avec lui, ou va‐t‐il s’agir d’une véri­table bataille où ils s’af­fron­te­ront à armes égales ? Nous ne le savons pas. De plus, Kyrgios n’a pas vrai­ment parti­cipé à des tour­nois depuis trois ans, donc nous ne savons pas comment cela va se passer s’il joue trois sets complets. Il y a trois ques­tions ici. Oui, vous aimez ça, non, vous n’aimez pas ça, ou est‐ce un gadget… et mon opinion est que je trouve ça tapa­geur », a déclaré le Britannique dans le dernier épisode de nouveau podcast, Off Court with Greg.