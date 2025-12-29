AccueilATP - WTARusedski sur la victoire de Kyrgios contre Sabalenka : "Je n'ai pas...
Rusedski sur la victoire de Kyrgios contre Sabalenka : « Je n’ai pas apprécié. N’oublions pas qu’il est 671e mondial et qu’il n’est pas en forme… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a critiqué la « bataille des sexes », remportée par Nick Kyrgios contre Aryna Sabalenka ce dimanche (6−3, 6–3).

« Je n’ai pas apprécié. J’ai juste trouvé que Kyrgios dictait sa loi. N’oublions pas qu’il était 671e mondial. Avions‐nous vrai­ment besoin de cela et était‐ce bon pour le tennis ? Je n’en suis pas si sûr. Cela ne ressem­blait vrai­ment pas à un match. Sabalenka est une brillante joueuse de tennis. Elle est numéro 1 mondiale et a remporté plusieurs tour­nois du Grand Chelem. Je ne pense tout simple­ment pas que nous ayons besoin de cela pour notre sport. C’est un gars qui n’est pas en forme et qui n’a pas joué depuis trois ans. On le voit trans­pirer abon­dam­ment sur le court et ça ne m’a pas plu. Je suis un grand puriste et je préfère regarder l’ex­hi­bi­tion de double mixte qu’ils ont orga­nisée à l’US Open. Pour moi, c’est plus inté­res­sant et c’est une meilleure publi­cité pour le tennis. »

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 09:58

