Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a critiqué la « bataille des sexes », remportée par Nick Kyrgios contre Aryna Sabalenka ce dimanche (6−3, 6–3).
« Je n’ai pas apprécié. J’ai juste trouvé que Kyrgios dictait sa loi. N’oublions pas qu’il était 671e mondial. Avions‐nous vraiment besoin de cela et était‐ce bon pour le tennis ? Je n’en suis pas si sûr. Cela ne ressemblait vraiment pas à un match. Sabalenka est une brillante joueuse de tennis. Elle est numéro 1 mondiale et a remporté plusieurs tournois du Grand Chelem. Je ne pense tout simplement pas que nous ayons besoin de cela pour notre sport. C’est un gars qui n’est pas en forme et qui n’a pas joué depuis trois ans. On le voit transpirer abondamment sur le court et ça ne m’a pas plu. Je suis un grand puriste et je préfère regarder l’exhibition de double mixte qu’ils ont organisée à l’US Open. Pour moi, c’est plus intéressant et c’est une meilleure publicité pour le tennis. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 09:58