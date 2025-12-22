De passage dans le podcast « Off Court with Greg », dont les propos sont relayés par Tennis365, Casper Ruud a donné son avis sur la nouvelle « bataille des sexes », qui opposera la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka au revenant Nick Kyrgios le 28 décembre prochain.
« Si vous voulez vraiment le faire, vous devez avoir des conditions de jeu équitables. Si les deux joueurs ne jouent pas sur la même surface et n’ont pas deux services, ce n’est pas sérieux », a estimé le triple finaliste en Grand Chelem, qui regrette les règles spéciales pour l’événement : un côté de court plus petit pour Sabalenka et pas de deuxième service pour les deux joueurs.
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 10:59