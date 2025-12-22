AccueilATP - WTARuud pas convaincu par le duel entre Sabalenka et Kyrgios : "Si...
Ruud pas convaincu par le duel entre Sabalenka et Kyrgios : « Si vous voulez vrai­ment le faire, vous devez avoir des condi­tions de jeu équitables »

Par Baptiste Mulatier

De passage dans le podcast « Off Court with Greg », dont les propos sont relayés par Tennis365, Casper Ruud a donné son avis sur la nouvelle « bataille des sexes », qui oppo­sera la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka au reve­nant Nick Kyrgios le 28 décembre prochain. 

« Si vous voulez vrai­ment le faire, vous devez avoir des condi­tions de jeu équi­tables. Si les deux joueurs ne jouent pas sur la même surface et n’ont pas deux services, ce n’est pas sérieux », a estimé le triple fina­liste en Grand Chelem, qui regrette les règles spéciales pour l’évé­ne­ment : un côté de court plus petit pour Sabalenka et pas de deuxième service pour les deux joueurs. 

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 10:59

