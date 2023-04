Casper Ruud est peut‐être timide sur le court mais en coulisses, il exprime souvent ses idées même si elles ne sont pas forcé­ment conventionnelles.

Interrogé au sujet du retour des joueurs russes et biélo­russes à Wimbledon, il a eu cette réponse très claire. « Ce n’est pas de leur faute s’ils sont nés là‐bas (en Russie). Wimbledon est l’un des tour­nois les plus impor­tants et les plus histo­riques que nous ayons, donc c’est plutôt juste et agréable qu’ils puissent jouer à nouveau », a expliqué le Norvégien, opposé à Sebastian Baez ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 250 d’Estoril.

Des propos qui tranchent radi­ca­le­ment avec ceux d’une certaine Iga Swiatek…