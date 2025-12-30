AccueilATP - WTASabalenka, battue par Kyrgios : "Je ne comprends pas comment on peut...
Sabalenka, battue par Kyrgios : « Je ne comprends pas comment on peut trouver à redire à ce match. Je pense avoir très bien joué, c’était un match palpi­tant… pas 6–0, 6–0 »

Après leur match qui était plutôt plai­sant, Sabalenka et Kyrgios ont eu vrai­ment les oreilles qui ont sifflé, un tsunami de critiques ont déferlé sur les réseaux parlant de masca­rade ou de parodie de tennis. Ce flot n’a visi­ble­ment pas été compris par Aryna.

« Honnêtement, je ne comprends pas comment on peut trouver à redire à ce match. Je pense avoir très bien joué, c’était un match palpi­tant… pas 6–0, 6–0. C’était un beau combat, et c’était inté­res­sant à regarder. La « bataille des sexes » a mis le tennis en lumière. L’idée est d’aider notre sport à se déve­lopper et à montrer le tennis sous un angle diffé­rent, que les tour­nois de tennis peuvent être inté­res­sants et que nous pouvons les rendre presque aussi impor­tants que les matchs du Grand Chelem »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 09:15

