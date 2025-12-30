Après leur match qui était plutôt plaisant, Sabalenka et Kyrgios ont eu vraiment les oreilles qui ont sifflé, un tsunami de critiques ont déferlé sur les réseaux parlant de mascarade ou de parodie de tennis. Ce flot n’a visiblement pas été compris par Aryna.
« Honnêtement, je ne comprends pas comment on peut trouver à redire à ce match. Je pense avoir très bien joué, c’était un match palpitant… pas 6–0, 6–0. C’était un beau combat, et c’était intéressant à regarder. La « bataille des sexes » a mis le tennis en lumière. L’idée est d’aider notre sport à se développer et à montrer le tennis sous un angle différent, que les tournois de tennis peuvent être intéressants et que nous pouvons les rendre presque aussi importants que les matchs du Grand Chelem »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 09:15