Alors que le WTA 1000 de Dubaï débute ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi avec des messages presque similaires.
Remonté, le directeur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense déception et réclamé un retrait de points au classement pour les deux joueuses.
Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 spectateurs sur le réseau social X, a donné son avis sur cette polémique. Et pour le rédacteur en chef de Punto de Break, le problème reste le calendrier.
El año pasado ocurrió lo mismo con el director de Canadá cuando Sinner y Alcaraz se bajaron.— José Morón (@jmgmoron) February 15, 2026
Aquí ha varios principales problemas.
Entiendo al director del torneo, cuya licencia le ha costado una pasta descomunal y que quieren que las mejores jueguen…
Pero también entiendo a… https://t.co/OP9cT5v54u
« L’année dernière, la même chose s’est produite avec le directeur du tournoi canadien lorsque Sinner et Alcaraz se sont retirés. Il y a ici plusieurs problèmes majeurs. Je comprends le directeur du tournoi, dont la licence lui a coûté une fortune et qui veut que les meilleures joueuses participent… Mais je comprends aussi les joueuses qui veulent se reposer un peu. Organiser deux WTA 1000 deux semaines après l’Australie n’est pas la meilleure idée, franchement. Et là, c’est la faute du calendrier et de sa mauvaise organisation. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet, mais comme nous le disons toujours : il y a trop de tournois, trop peu de semaines de repos et les joueurs ne peuvent pas TOUT jouer. Il faut faire quelque chose. »
Publié le lundi 16 février 2026 à 14:29