Sabalenka et Swiatek au coeur d’une polé­mique : « La même chose s’est produite avec Alcaraz et Sinner lors­qu’ils se sont retirés du tournoi cana­dien l’année dernière »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors que le WTA 1000 de Dubaï débute ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi avec des messages presque simi­laires

Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 spec­ta­teurs sur le réseau social X, a donné son avis sur cette polé­mique. Et pour le rédac­teur en chef de Punto de Break, le problème reste le calendrier. 

« L’année dernière, la même chose s’est produite avec le direc­teur du tournoi cana­dien lorsque Sinner et Alcaraz se sont retirés. Il y a ici plusieurs problèmes majeurs. Je comprends le direc­teur du tournoi, dont la licence lui a coûté une fortune et qui veut que les meilleures joueuses parti­cipent… Mais je comprends aussi les joueuses qui veulent se reposer un peu. Organiser deux WTA 1000 deux semaines après l’Australie n’est pas la meilleure idée, fran­che­ment. Et là, c’est la faute du calen­drier et de sa mauvaise orga­ni­sa­tion. Il y a encore beau­coup de travail à faire sur ce sujet, mais comme nous le disons toujours : il y a trop de tour­nois, trop peu de semaines de repos et les joueurs ne peuvent pas TOUT jouer. Il faut faire quelque chose. »

Publié le lundi 16 février 2026 à 14:29

