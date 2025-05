Récemment titrée sur le WTA 1000 de Madrid, Aryna Sabalenka a une nouvelle fois impres­sionné les obser­va­teurs grâce à sa puis­sance de frappe assez phénoménale.

Et lorsque l’un des nos confrères a demandé à la numéro 1 mondiale si elle avait déjà joué contre quel­qu’un déga­geant plus de force qu’elle, elle a donné une réponse amusante mais pas très surpre­nante compte tenu de l’iden­tité du joueur.

« Je ne sais pas (rires). Peut‐être quand je m’en­traî­nais avec les gars. Je me suis entraînée une fois avec Rublev, c’était très intense. Je me suis dit : ‘Bon, ça y est, on a fini’. Nous avons terminé en cinq minutes. Mais, parfois, la clé n’est pas la force. Vous pouvez frapper très fort, mais pas au bon endroit. Les hommes, bien sûr, servent beau­coup plus fort », a expliqué la Biélorusse, dans des propos rapportés par Championat.