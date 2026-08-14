Malgré des règles censées l’avan­tager, Aryna Sabalenka avait perdu la « bataille des sexes » face à Nick Kyrgios en décembre dernier (6−3, 6–3).

Dans une inter­view accordée au Time, la numéro 1 mondiale est revenue sur cet événe­ment en se payant son adversaire.

« Je le refe­rais, mais sans les règles concer­nant le service et la taille du court. Et j’aimerais affronter un adver­saire diffé­rent. Nick était telle­ment tendu qu’il n’a pas pu apporter la moindre touche de folie à son jeu. J’aimerais le faire avec quelqu’un d’autre », a déclaré la Biélorusse.

« Lo volvería a hacer, pero sin las reglas sobre el saque y el tamaño de la cancha. Y que me gustaría enfren­tarme a un rival dife­rente.

Nick estaba tan tenso que no pudo darle ni un ápice de locura a su juego. Me gustaría hacerlo con otra persona »



🗣️ Aryna Sabalenka a TIME pic.twitter.com/OZYhSN6nDf — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 13, 2026

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