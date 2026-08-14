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Sabalenka : « Kyrgios était telle­ment tendu. J’aimerais le faire avec quelqu’un d’autre »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Malgré des règles censées l’avan­tager, Aryna Sabalenka avait perdu la « bataille des sexes » face à Nick Kyrgios en décembre dernier (6−3, 6–3).

Dans une inter­view accordée au Time, la numéro 1 mondiale est revenue sur cet événe­ment en se payant son adversaire. 

« Je le refe­rais, mais sans les règles concer­nant le service et la taille du court. Et j’aimerais affronter un adver­saire diffé­rent. Nick était telle­ment tendu qu’il n’a pas pu apporter la moindre touche de folie à son jeu. J’aimerais le faire avec quelqu’un d’autre », a déclaré la Biélorusse. 

Le message est passé. 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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