Malgré des règles censées l’avantager, Aryna Sabalenka avait perdu la « bataille des sexes » face à Nick Kyrgios en décembre dernier (6−3, 6–3).
Dans une interview accordée au Time, la numéro 1 mondiale est revenue sur cet événement en se payant son adversaire.
« Je le referais, mais sans les règles concernant le service et la taille du court. Et j’aimerais affronter un adversaire différent. Nick était tellement tendu qu’il n’a pas pu apporter la moindre touche de folie à son jeu. J’aimerais le faire avec quelqu’un d’autre », a déclaré la Biélorusse.
« Lo volvería a hacer, pero sin las reglas sobre el saque y el tamaño de la cancha. Y que me gustaría enfrentarme a un rival diferente.— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 13, 2026
Nick estaba tan tenso que no pudo darle ni un ápice de locura a su juego. Me gustaría hacerlo con otra persona »
🗣️ Aryna Sabalenka a TIME pic.twitter.com/OZYhSN6nDf
Le message est passé.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 14:58