Sabalenka n’a peur de rien, et surtout pas de Kyrgios : « Je pense avoir mes chances de gagner. Si je jouais contre un joueur qui parti­cipe régu­liè­re­ment à des compé­ti­tions, ce serait très diffi­cile, mais contre Nick… »

Dotée d’une énorme confiance en elle, même si ça n’a pas toujours été le cas, Aryna Sabalenka n’a vrai­ment pas l’in­ten­tion d’aborder son futur match exhi­bi­tion face à Nick Kyrgios dans la posi­tion de la victime ou de celle qui a déjà perdu d’avance.

Cette nouvelle bataille des sexes, qui aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï, mettra aux prises deux joueurs à la trajec­toire tota­le­ment diffé­rente. En effet, comme le rappelle la numéro 1 mondiale, récem­ment inter­rogée à ce sujet, le fait que l’Australien ait seule­ment disputé sept petits offi­ciels en trois ans lui donne de l’espoir. 

« Je vais prendre cela très au sérieux. Je veux donner le meilleur de moi‐même, le pousser à se dépasser. Si je jouais contre un joueur qui parti­cipe régu­liè­re­ment à des compé­ti­tions depuis long­temps, ce serait très diffi­cile, mais contre Nick, je pense avoir mes chances de gagner. »

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 16:20

