Dotée d’une énorme confiance en elle, même si ça n’a pas toujours été le cas, Aryna Sabalenka n’a vraiment pas l’intention d’aborder son futur match exhibition face à Nick Kyrgios dans la position de la victime ou de celle qui a déjà perdu d’avance.
Cette nouvelle bataille des sexes, qui aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï, mettra aux prises deux joueurs à la trajectoire totalement différente. En effet, comme le rappelle la numéro 1 mondiale, récemment interrogée à ce sujet, le fait que l’Australien ait seulement disputé sept petits officiels en trois ans lui donne de l’espoir.
« Je vais prendre cela très au sérieux. Je veux donner le meilleur de moi‐même, le pousser à se dépasser. Si je jouais contre un joueur qui participe régulièrement à des compétitions depuis longtemps, ce serait très difficile, mais contre Nick, je pense avoir mes chances de gagner. »
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 16:20