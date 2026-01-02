Battue 6–3, 6–3 par Nick Kyrgios lors de la « bataille des sexes » à Dubaï il y a quelques jours, malgré un côté de court plus petit pour elle et un seul service auto­risé par joueur, Aryna Sabalenka veut une revanche, avec un chan­ge­ment de règle.

« Je pense que je le refe­rais sans hésiter. J’adore les revanches et je n’aime pas laisser les choses en l’état. Et je pense que pour la revanche, nous trou­ve­rons un format diffé­rent, car avant le match, je ne m’étais pas rendue compte que je devais moi aussi m’adapter avec mon côté de court plus petit. Cela a été diffi­cile pour moi aussi. Je pense que je garde­rais toujours le court complet pour Nick, mais je pren­drais deux services, pour équi­li­brer les choses. Comme je le dis toujours, on ne perd pas, on apprend. Et j’ai beau­coup appris sur ce jeu », a déclaré la numéro 1 mondiale dans des propos relayés par Sky Sports.