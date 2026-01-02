Battue 6–3, 6–3 par Nick Kyrgios lors de la « bataille des sexes » à Dubaï il y a quelques jours, malgré un côté de court plus petit pour elle et un seul service autorisé par joueur, Aryna Sabalenka veut une revanche, avec un changement de règle.
« Je pense que je le referais sans hésiter. J’adore les revanches et je n’aime pas laisser les choses en l’état. Et je pense que pour la revanche, nous trouverons un format différent, car avant le match, je ne m’étais pas rendue compte que je devais moi aussi m’adapter avec mon côté de court plus petit. Cela a été difficile pour moi aussi. Je pense que je garderais toujours le court complet pour Nick, mais je prendrais deux services, pour équilibrer les choses. Comme je le dis toujours, on ne perd pas, on apprend. Et j’ai beaucoup appris sur ce jeu », a déclaré la numéro 1 mondiale dans des propos relayés par Sky Sports.
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 09:24