Accueil ATP - WTA

Sabalenka révèle les meilleurs conseils de Djokovic : « Je lui ai notam­ment demandé comment il se prépa­rait pour les grandes finales »

Par
Baptiste Mulatier
-
2969
Australian Open - Melbourne - 19�12025

Lors d’une inter­view accordée à First&Red, dont les propos sont relayés par Championnat, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a d’abord tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avant de révéler les conseils que Novak Djokovic lui a donnés. 

« Il a dit beau­coup de choses qui ne concer­naient pas spéci­fi­que­ment le jeu… Mais il y a un conseil en parti­cu­lier. Nous jouions un match d’exhibition, nous étions assis, nous discu­tions. Je lui ai dit : ‘Écoute, sur quoi te concentres‐tu quand tu es à la récep­tion ? Tu es quand même le meilleur relan­ceur.’ Il a une posi­tion très précise, je l’ai essayée, et j’ai vrai­ment trouvé plus facile de réagir. Il m’a répondu : ‘Je me concentre sur moi‐même, j’essaie simple­ment de faire un petit pas, puis de réagir après. En plus, très souvent, on voit où l’adversaire va servir ou on le devine plus ou moins.’ Et voilà, c’était ça, son conseil. Depuis, il me dit souvent : ‘Tu me copies ?’ Et je réponds : ‘Je m’inspire du meilleur.’ Je lui ai aussi demandé des conseils sur le plan émotionnel, je voulais savoir comment il se prépa­rait menta­le­ment pour les grandes finales. Novak m’a dit que pour lui, c’était très impor­tant de sortir dans la nature, de se promener, et de faire une petite pause pendant le match pour se ressourcer. Évidemment, lui aussi crie sur le court, ça l’aide à évacuer ses émotions. Et je suis pareille : j’ai parfois besoin de crier pour évacuer la tension et me recentrer. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥