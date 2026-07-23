Lors d’une inter­view accordée à First&Red, dont les propos sont relayés par Championnat, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a d’abord tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avant de révéler les conseils que Novak Djokovic lui a donnés.

« Il a dit beau­coup de choses qui ne concer­naient pas spéci­fi­que­ment le jeu… Mais il y a un conseil en parti­cu­lier. Nous jouions un match d’exhibition, nous étions assis, nous discu­tions. Je lui ai dit : ‘Écoute, sur quoi te concentres‐tu quand tu es à la récep­tion ? Tu es quand même le meilleur relan­ceur.’ Il a une posi­tion très précise, je l’ai essayée, et j’ai vrai­ment trouvé plus facile de réagir. Il m’a répondu : ‘Je me concentre sur moi‐même, j’essaie simple­ment de faire un petit pas, puis de réagir après. En plus, très souvent, on voit où l’adversaire va servir ou on le devine plus ou moins.’ Et voilà, c’était ça, son conseil. Depuis, il me dit souvent : ‘Tu me copies ?’ Et je réponds : ‘Je m’inspire du meilleur.’ Je lui ai aussi demandé des conseils sur le plan émotionnel, je voulais savoir comment il se prépa­rait menta­le­ment pour les grandes finales. Novak m’a dit que pour lui, c’était très impor­tant de sortir dans la nature, de se promener, et de faire une petite pause pendant le match pour se ressourcer. Évidemment, lui aussi crie sur le court, ça l’aide à évacuer ses émotions. Et je suis pareille : j’ai parfois besoin de crier pour évacuer la tension et me recentrer. »