Alors que Paula Badosa a surpris tout le monde en se confiant de manière assez sèche et brutale sur son ancienne rela­tion amou­reuse avec Stefanos Tsitsipas, rela­tion qu’elle n’hé­site pas à quali­fier de « toxique », sa meilleure amie sur le circuit, Aryna Sabalenka, n’était visi­ble­ment pas mécon­tente au moment de la rupture.

Probablement au courant de tout étant donné sa proxi­mité avec la joueuse espa­gnole, la numéro 1 mondiale n’avait pas résisté à laisser éclater sa joie.

sabalenka’s reac­tion to the badosa tsit­sipas breakup is killing me😭😭 i love their friend­ship pic.twitter.com/L8jAgcVoGs — ًᵗᵒ (@tosports13) June 18, 2026

« Honnêtement, quand elle a terminé ce – peu importe comment elle l’appelait – j’étais cette copine qui lui a envoyé un message audio d’environ deux minutes, où je riais et criais : “Oui, ma belle ! Tu l’as fait !’. »