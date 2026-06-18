Alors que Paula Badosa a surpris tout le monde en se confiant de manière assez sèche et brutale sur son ancienne relation amoureuse avec Stefanos Tsitsipas, relation qu’elle n’hésite pas à qualifier de « toxique », sa meilleure amie sur le circuit, Aryna Sabalenka, n’était visiblement pas mécontente au moment de la rupture.
Probablement au courant de tout étant donné sa proximité avec la joueuse espagnole, la numéro 1 mondiale n’avait pas résisté à laisser éclater sa joie.
sabalenka’s reaction to the badosa tsitsipas breakup is killing me😭😭 i love their friendship pic.twitter.com/L8jAgcVoGs— ًᵗᵒ (@tosports13) June 18, 2026
« Honnêtement, quand elle a terminé ce – peu importe comment elle l’appelait – j’étais cette copine qui lui a envoyé un message audio d’environ deux minutes, où je riais et criais : “Oui, ma belle ! Tu l’as fait !’. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 18:08