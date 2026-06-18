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Sabalenka sur la sépa­ra­tion entre Badosa et Tsitsipas : « Je lui ai envoyé un message audio d’environ deux minutes, où je riais et criais : ‘Oui, ma belle ! Tu l’as fait !’ »

Par
Thomas S
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Alors que Paula Badosa a surpris tout le monde en se confiant de manière assez sèche et brutale sur son ancienne rela­tion amou­reuse avec Stefanos Tsitsipas, rela­tion qu’elle n’hé­site pas à quali­fier de « toxique », sa meilleure amie sur le circuit, Aryna Sabalenka, n’était visi­ble­ment pas mécon­tente au moment de la rupture.

Probablement au courant de tout étant donné sa proxi­mité avec la joueuse espa­gnole, la numéro 1 mondiale n’avait pas résisté à laisser éclater sa joie. 

« Honnêtement, quand elle a terminé ce – peu importe comment elle l’appelait – j’étais cette copine qui lui a envoyé un message audio d’environ deux minutes, où je riais et criais : “Oui, ma belle ! Tu l’as fait !’. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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