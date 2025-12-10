Lors d’une inter­view avec le jour­na­liste Piers Morgan, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné son avis sur l’af­faire Sinner, qui a forcé­ment beau­coup fait parler en 2025.

« Nous ne savons pas vrai­ment ce qui s’est passé. Je crois au sport propre, et je crois aussi que tout le monde doit être traité de la même manière. Mais en même temps, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque chose, pour être honnête. Pour ma part, j’es­saie vrai­ment d’être prudente et de me protéger après plusieurs inci­dents, car on peut manger quelque chose au restau­rant et être testé positif. »