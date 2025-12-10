Lors d’une interview avec le journaliste Piers Morgan, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné son avis sur l’affaire Sinner, qui a forcément beaucoup fait parler en 2025.
« Nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé. Je crois au sport propre, et je crois aussi que tout le monde doit être traité de la même manière. Mais en même temps, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque chose, pour être honnête. Pour ma part, j’essaie vraiment d’être prudente et de me protéger après plusieurs incidents, car on peut manger quelque chose au restaurant et être testé positif. »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 17:49