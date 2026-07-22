Lors d’une inter­view accordée à First&Red, dont les propos sont relayés par Championnat, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a été invitée à donner sa préfé­rence entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Bon sang, pour­quoi me poser cette ques­tion ? Je préfère Jannik parce qu’on a un style de jeu simi­laire. Je trouve qu’on a tous les deux un bon coup droit, un revers pas mal non plus, et un bon service. Et puis on a un tennis assez agressif, disons. Mais j’aime beau­coup la façon dont Alcaraz se déplace, sa vision du court, la manière dont il joue chaque balle. On voit tout de suite qu’il prend vrai­ment du plaisir à jouer. Il n’y a pas une seule balle qu’il n’essaiera pas de rattraper. Il va toujours se battre jusqu’au bout. Et ça, c’est vrai­ment génial. Le fait qu’il soit ouvert à la nouveauté. Même s’il était en tête du clas­se­ment, il a quand même modifié son service, ajusté certains aspects de son jeu. C’est génial, car il est jeune et il a atteint le sommet assez rapi­de­ment. C’est agréable de le voir s’améliorer. Je pense qu’il est impos­sible de choisir un seul joueur dans cette confron­ta­tion. Quand Alcaraz a battu Jannik à Roland‐Garros en 2025 après avoir sauvé trois balles de match, c’était incroyable. Mais à Wimbledon en 2025, je soute­nais Jannik, car j’avais vrai­ment eu de la peine pour lui à Roland‐Garros. »