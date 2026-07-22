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Sabalenka tranche entre Sinner et Alcaraz : « Je le préfère parce qu’on a un style de jeu similaire »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Lors d’une inter­view accordée à First&Red, dont les propos sont relayés par Championnat, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a été invitée à donner sa préfé­rence entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

« Bon sang, pour­quoi me poser cette ques­tion ? Je préfère Jannik parce qu’on a un style de jeu simi­laire. Je trouve qu’on a tous les deux un bon coup droit, un revers pas mal non plus, et un bon service. Et puis on a un tennis assez agressif, disons. Mais j’aime beau­coup la façon dont Alcaraz se déplace, sa vision du court, la manière dont il joue chaque balle. On voit tout de suite qu’il prend vrai­ment du plaisir à jouer. Il n’y a pas une seule balle qu’il n’essaiera pas de rattraper. Il va toujours se battre jusqu’au bout. Et ça, c’est vrai­ment génial. Le fait qu’il soit ouvert à la nouveauté. Même s’il était en tête du clas­se­ment, il a quand même modifié son service, ajusté certains aspects de son jeu. C’est génial, car il est jeune et il a atteint le sommet assez rapi­de­ment. C’est agréable de le voir s’améliorer. Je pense qu’il est impos­sible de choisir un seul joueur dans cette confron­ta­tion. Quand Alcaraz a battu Jannik à Roland‐Garros en 2025 après avoir sauvé trois balles de match, c’était incroyable. Mais à Wimbledon en 2025, je soute­nais Jannik, car j’avais vrai­ment eu de la peine pour lui à Roland‐Garros. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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