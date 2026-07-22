Lors d’une interview accordée à First&Red, dont les propos sont relayés par Championnat, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a été invitée à donner sa préférence entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Bon sang, pourquoi me poser cette question ? Je préfère Jannik parce qu’on a un style de jeu similaire. Je trouve qu’on a tous les deux un bon coup droit, un revers pas mal non plus, et un bon service. Et puis on a un tennis assez agressif, disons. Mais j’aime beaucoup la façon dont Alcaraz se déplace, sa vision du court, la manière dont il joue chaque balle. On voit tout de suite qu’il prend vraiment du plaisir à jouer. Il n’y a pas une seule balle qu’il n’essaiera pas de rattraper. Il va toujours se battre jusqu’au bout. Et ça, c’est vraiment génial. Le fait qu’il soit ouvert à la nouveauté. Même s’il était en tête du classement, il a quand même modifié son service, ajusté certains aspects de son jeu. C’est génial, car il est jeune et il a atteint le sommet assez rapidement. C’est agréable de le voir s’améliorer. Je pense qu’il est impossible de choisir un seul joueur dans cette confrontation. Quand Alcaraz a battu Jannik à Roland‐Garros en 2025 après avoir sauvé trois balles de match, c’était incroyable. Mais à Wimbledon en 2025, je soutenais Jannik, car j’avais vraiment eu de la peine pour lui à Roland‐Garros. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 13:28